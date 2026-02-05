Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 6484 (La Iglesia). No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar. El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.