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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 17 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7748 (Muerto que habla).

 1°7748 11°5372 
 3493  12°0076
 3°4160  13°3072 
 1843  14°3353 
 8935  15°9784 
 6°2276  16°8880
 4885  17°8968 
 1960  18°0640 
 8239  19°3681 
 10°6638 20°9735 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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