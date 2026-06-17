La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 17 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7748 (Muerto que habla).

1° 7748 11° 5372 2° 3493 12° 0076 3° 4160 13° 3072 4° 1843 14° 3353 5° 8935 15° 9784 6° 2276 16° 8880 7° 4885 17° 8968 8° 1960 18° 0640 9° 8239 19° 3681 10° 6638 20° 9735

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.