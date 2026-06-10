La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 10 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5481 (Las Flores).

1° 5481 11° 8480 2° 7977 12° 1907 3° 7164 13° 3182 4° 0804 14° 4605 5° 4826 15° 1245 6° 1018 16° 3273 7° 7468 17° 7114 8° 8732 18° 6030 9° 4016 19° 8744 10° 4264 20° 5779

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.