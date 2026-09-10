Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3508 (Incendio).

1° 3508 11° 6520 2° 7169 12° 8117 3° 5967 13° 2291 4° 8951 14° 0012 5° 4444 15° 9665 6° 7184 16° 3912 7° 7754 17° 6229 8° 0127 18° 1128 9° 6826 19° 2241 10° 9783 20° 5426

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.