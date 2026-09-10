Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7743 (Balcón).

1° 7743 11° 8880 2° 0159 12° 4983 3° 9404 13° 9770 4° 0970 14° 7312 5° 8436 15° 9654 6° 7397 16° 0278 7° 2065 17° 0739 8° 7550 18° 0963 9° 6941 19° 0122 10° 1426 20° 6809

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.