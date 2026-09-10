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Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7743 (Balcón).

 1°7743 11°8880 
 0159  12°4983
 3°9404  13°9770 
 0970  14°7312 
 8436  15°9654 
 6°7397  16°0278
 2065  17°0739 
 7550  18°0963 
 6941  19°0122 
 10°1426 20°6809 

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No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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