Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En Argentina, el router o módem constituye el dispositivo primordial que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo la conexión de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos. No obstante, su funcionamiento puede verse afectado por diversos factores como la localización, los objetos adyacentes o las interferencias.

Por tal motivo, existen numerosos trucos caseros que circulan en las redes con el fin de mejorar el rendimiento de manera sencilla. Uno de los métodos más difundidos sugiere colocar una moneda sobre el módem o router para potenciar la señal del WiFi y prevenir que se interrumpa o funcione de manera lenta.

Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar. IA

¿Poner una moneda encima del módem mejora la señal de WiFi en casa?

Tener una señal inadecuada de WiFi en el hogar puede convertirse en un inconveniente habitual, especialmente cuando se depende de internet para trabajos, estudios o disfrutar de contenido que demande conectividad.

En este contexto, hay un método que podría ayudar a optimizar la conexión y únicamente requiere una moneda.

La principal premisa de quienes proponen ubicar una moneda sobre el módem reside en que el metal de la moneda podría influir en la propagación de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia zonas específicas.

Según esta hipótesis, la moneda funcionaría como un dispositivo capaz de modificar el comportamiento de la señal, ampliando su alcance para que llegue con mayor intensidad y reduciendo las pérdidas que pudiera sufrir.

No obstante, es fundamental destacar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe evidencia que respalde esta afirmación. Aunque algunos usuarios pueden notar ciertas ventajas, las mejoras en la señal de WiFi deben hacerse mediante la correcta configuración del router.

Impacto de objetos metálicos en la señal del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet señalan que la colocación de objetos metálicos sobre o cerca del router no contribuye a la mejora de la señal, sino que puede provocar interferencias.

Esto ocurre ya que los metales bloquean o desvían las ondas electromagnéticas, lo que repercute de manera negativa en la calidad de la conexión .

Además, la cobertura parcial del módem puede dificultar la adecuada ventilación de los equipos, lo que ocasiona fallas en el correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Potencia tu WiFi: factores que influyen y trucos para una conexión estable

Existen diversos factores que pueden afectar la potencia de la señal del WiFi. Con el objetivo de evitar pérdidas en la conexión, se presenta una serie de consejos que ayudan a lograr una conexión más estable.

Ubicación del enrutador.

Interferencias de otros dispositivos.

Uso de repetidores.

Actualizar el firmware del enrutador.

Los métodos más eficaces para incrementar la potencia del Wi‑Fi

Evitar interferencias : mantener el dispositivo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal

: mantener el dispositivo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal Ubicación del módem : situarlo en un punto central y elevado para optimizar la distribución de la señal en la totalidad de la vivienda

: situarlo en un punto central y elevado para optimizar la distribución de la señal en la totalidad de la vivienda Distancia con otros equipos : posicionarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión

: posicionarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión Reinicio del dispositivo : desconectar y reconectar el router de manera periódica contribuye a mejorar su rendimiento

: desconectar y reconectar el router de manera periódica contribuye a mejorar su rendimiento Actualización del equipo : optar por dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del servicio WiFi

: optar por dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del servicio WiFi Uso de repetidores: incorporar amplificadores de señal posibilita extender la cobertura en viviendas extensas o con múltiples habitaciones

Mejora tu señal WiFi: ajustes y ubicación del router esenciales

De acuerdo a los especialistas en tecnología, existen ubicaciones en el hogar donde no conviene situar el router del wifi:

Cerca de objetos metálicos grandes .

. Ventanas , debido a que las redes públicas pueden afectar tu señal.

, debido a que las redes públicas pueden afectar tu señal. Cocina, ya que puede generar interferencias y potenciales accidentes.

Los expertos sugieren revisar la posición del router, preferiblemente en un lugar elevado y central de la casa, para maximizar su cobertura y evitar obstrucciones. También se recomienda utilizar repetidores de señal o adaptadores Powerline para mejorar la conectividad en áreas alejadas del hogar donde la señal es débil.