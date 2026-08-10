Este lunes, 10 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7439 (Lluvia).

1° 7439 11° 5278 2° 1359 12° 0192 3° 9903 13° 6723 4° 0420 14° 6383 5° 9697 15° 6595 6° 3983 16° 8638 7° 2085 17° 8750 8° 6263 18° 9782 9° 6060 19° 3229 10° 3213 20° 4731

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.