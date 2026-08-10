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Este lunes, 10 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7439 (Lluvia).

 1°7439 11°5278 
 1359  12°0192
 3°9903  13°6723 
 0420  14°6383 
 9697  15°6595 
 6°3983  16°8638
 2085  17°8750 
 6263  18°9782 
 6060  19°3229 
 10°3213 20°4731 

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No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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