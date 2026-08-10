El famoso empresario tecnológico Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, expuso el fin de los smartphones y presentó su reemplazo definitivo, que promete revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología: las gafas inteligentes con realidad aumentada. Este avance fue el eje central del evento Meta Connect 2025, celebrado en septiembre, donde se destacó el modelo más innovador de esta generación, las Meta Ray-Ban Display.

De acuerdo con el propietario de WhatsApp, los celulares son dispositivos que “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales” y su evolución ha llegado a un punto estancado. Su perspectiva señala que las gafas inteligentes, al integrar pantalla, audio, cámara y conectividad en un diseño estético y ergonómico, gradualmente reemplazarán a los smartphones en actividades cotidianas tales como comunicación, trabajo y entretenimiento.

Zuckerberg fue tajante en sus comentarios sobre un futuro cercano sin celulares. En diversas ocasiones, ha sostenido que “dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo“.

El fin de los teléfonos móviles: así son las nuevas gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

Zuckerberg subrayó que sus gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal”, un dispositivo que tiene la capacidad de ver, oír y comunicarse con el usuario de manera continua, generando información pertinente en tiempo real. En el evento, enfatizó que esto abrirá un abanico de posibilidades nuevas, como desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier contexto o interactuar de manera fluida y sin interrupciones.

Las Meta Ray-Ban Display constituyen un salto evolutivo: incorporan una pantalla monocular de alta resolución, invisible para terceros pero perceptible por el usuario, permitiendo interfaces de realidad aumentada. Esto facilita la visualización de notificaciones, traducciones instantáneas, subtítulos y navegación sin necesidad de retirar el teléfono móvil del bolsillo. El control se puede efectivizar mediante voz, gestos, o por medio de un accesorio Neural Band, que interpreta impulsos musculares para realizar movimientos intuitivos en la interfaz.

Adiós a los celulares.

Todas estas funcionalidades de las nuevas gafas sorprendieron a los analistas, dado que representan un avance evolutivo mejor de lo esperado en comparación con la generación anterior.

Gafas inteligentes: una nueva era sin celulares a la vista

Aunque el sueño del “adiós al celular” está próximo, las gafas aún precisan la conectividad a un dispositivo base y ciertas funciones todavía no son completamente autónomas, como realizar llamadas telefónicas directas.

El precio anunciado para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, con un lanzamiento inicial en tiendas selectas y una expansión a otros mercados proyectada para 2026.

Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan un ecosistema coherente para impulsar esta transición.

Sin embargo, según Zuckerberg, es solo cuestión de tiempo para que esta tecnología progrese y se vuelva común, transformando radicalmente nuestra forma de vivir y comunicarnos.