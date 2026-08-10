La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 10 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9456 (La Caída).

1° 9456 11° 2124 2° 7831 12° 4239 3° 5556 13° 9150 4° 5616 14° 5556 5° 4454 15° 5287 6° 3599 16° 0341 7° 9836 17° 5877 8° 4977 18° 2402 9° 5119 19° 1770 10° 8189 20° 9507

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.