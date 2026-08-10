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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 10 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9456 (La Caída).

 1°9456 11°2124 
 7831  12°4239
 3°5556  13°9150 
 5616  14°5556 
 4454  15°5287 
 6°3599  16°0341
 9836  17°5877 
 4977  18°2402 
 5119  19°1770 
 10°8189 20°9507 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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