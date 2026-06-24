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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8491 - Excusado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

 1°8491 11°3253
 3734  12°5158
 3°0831 13°1840 
 2924  14°9198 
 2678  15°0552 
 6°2801  16°1050
 2666  17°3314 
 0362  18°5264 
 552  19°6351 
 10°8515 20°2403 

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado simboliza liberar emociones o cargas. Indica necesidad de limpieza y alivio.

Si está sucio o atascado, sugiere bloqueos o vergüenza. Invita a cuidar la intimidad y soltar lo que pesa.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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