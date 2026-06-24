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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 24 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0255 - La Música

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

 1°0255 11°5905
 4097  12°4172
 3°4853 13°7235 
 4584  14°6393 
 5715  15°7741 
 6°6885  16°7911
 4344  17°3924 
 5562  18°6447 
 3761  19°7223 
 10°6373 20°7232 

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Soñar con música suele reflejar tu mundo emocional y un deseo de armonía, consuelo o creatividad.

Si la melodía es agradable sugiere bienestar; si es disonante o muy alta, señala tensiones internas o desequilibrio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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