En esta noticia ¿Qué significa soñar con la música?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 24 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0255 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

1° 0255 11° 5905 2° 4097 12° 4172 3° 4853 13° 7235 4° 4584 14° 6393 5° 5715 15° 7741 6° 6885 16° 7911 7° 4344 17° 3924 8° 5562 18° 6447 9° 3761 19° 7223 10° 6373 20° 7232

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música suele reflejar tu mundo emocional y un deseo de armonía, consuelo o creatividad.

Si la melodía es agradable sugiere bienestar; si es disonante o muy alta, señala tensiones internas o desequilibrio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.