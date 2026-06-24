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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6053 - El Barco

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

 1°6053 11°6917
 7859  12°6785
 3°9328 13°1289 
 7369  14°2998 
 8420  15°1514 
 6°0554  16°7610
 4112  17°6745 
 8387  18°6583 
 4786  19°9259 
 10°6332 20°6010 

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¿Qué significa soñar con el barco?

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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