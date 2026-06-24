En esta noticia ¿Qué significa soñar con el barco?

Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6053 - El Barco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

1° 6053 11° 6917 2° 7859 12° 6785 3° 9328 13° 1289 4° 7369 14° 2998 5° 8420 15° 1514 6° 0554 16° 7610 7° 4112 17° 6745 8° 8387 18° 6583 9° 4786 19° 9259 10° 6332 20° 6010

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco simboliza un viaje personal, cambios y el deseo de explorar nuevas oportunidades.

Si el mar está calmado, indica claridad y avance; si está agitado, señala dudas, retos o necesidad de adaptación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.