En esta noticia ¿Qué significa soñar con el médico?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9192 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

1° 9192 11° 8165 2° 6385 12° 8775 3° 1934 13° 7110 4° 7519 14° 6388 5° 5008 15° 2012 6° 6115 16° 8262 7° 9942 17° 4949 8° 7106 18° 0339 9° 2399 19° 5142 10° 9180 20° 7039

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico sugiere necesidad de sanación, guía o revisión de tu vida, especialmente en lo emocional.

También puede indicar que evitas un problema; si te calma, hay apoyo y claridad, si inquieta, refleja ansiedad o dudas pendientes.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.