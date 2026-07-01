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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9192 - El Médico

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

 1°9192 11°8165
 6385  12°8775
 3°1934 13°7110 
 7519  14°6388 
 5008  15°2012 
 6°6115  16°8262
 9942  17°4949 
 7106  18°0339 
 2399  19°5142 
 10°9180 20°7039 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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