En esta noticia
Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9192 - El Médico
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio
|1°
|9192
|11°
|8165
|2°
|6385
|12°
|8775
|3°
|1934
|13°
|7110
|4°
|7519
|14°
|6388
|5°
|5008
|15°
|2012
|6°
|6115
|16°
|8262
|7°
|9942
|17°
|4949
|8°
|7106
|18°
|0339
|9°
|2399
|19°
|5142
|10°
|9180
|20°
|7039
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico sugiere necesidad de sanación, guía o revisión de tu vida, especialmente en lo emocional.
También puede indicar que evitas un problema; si te calma, hay apoyo y claridad, si inquieta, refleja ansiedad o dudas pendientes.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.