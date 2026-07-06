Durante este lunes, 6 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1450 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

1° 1450 11° 2402 2° 7537 12° 5698 3° 6410 13° 9516 4° 9612 14° 1275 5° 6618 15° 7613 6° 4435 16° 4149 7° 2860 17° 3076 8° 7770 18° 7198 9° 2720 19° 6560 10° 5282 20° 7019

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas.

Si el pan está duro o escaso, puede reflejar preocupaciones económicas o miedo a la carencia.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.