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Durante este lunes, 6 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1450 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

 1°1450 11°2402
 7537  12°5698
 3°6410 13°9516 
 9612  14°1275 
 6618  15°7613 
 6°4435  16°4149
 2860  17°3076 
 7770  18°7198 
 2720  19°6560 
 10°5282 20°7019 

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas.

Si el pan está duro o escaso, puede reflejar preocupaciones económicas o miedo a la carencia.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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