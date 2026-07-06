Durante este lunes, 6 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1450 - El Pan
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio
|1°
|1450
|11°
|2402
|2°
|7537
|12°
|5698
|3°
|6410
|13°
|9516
|4°
|9612
|14°
|1275
|5°
|6618
|15°
|7613
|6°
|4435
|16°
|4149
|7°
|2860
|17°
|3076
|8°
|7770
|18°
|7198
|9°
|2720
|19°
|6560
|10°
|5282
|20°
|7019
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y satisfacción de necesidades básicas.
Si el pan está duro o escaso, puede reflejar preocupaciones económicas o miedo a la carencia.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.