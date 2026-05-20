La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 19 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1515 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

1° 1515 11° 7442 2° 7156 12° 4505 3° 0280 13° 1702 4° 1151 14° 9381 5° 5895 15° 2781 6° 3416 16° 1806 7° 4746 17° 8627 8° 6916 18° 8880 9° 9563 19° 9570 10° 5135 20° 9272

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y deseo de protección. También puede reflejar idealización de la belleza o recuerdos de la niñez.

En el imaginario popular, La Niña Bonita se asocia al número 15 y a transiciones festivas. El sueño podría señalar nuevos comienzos o un toque de buena suerte.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.