En esta noticia ¿Qué significa soñar con la música?

Este martes, 19 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6855 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

1° 6855 11° 0044 2° 4153 12° 0484 3° 2450 13° 7999 4° 7093 14° 2593 5° 5655 15° 1492 6° 1716 16° 8525 7° 6836 17° 1566 8° 2940 18° 7183 9° 9050 19° 7348 10° 8553 20° 9391

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional: armonía y calma si suena suave, tensión o desorden si es caótica.

También habla de creatividad y guía interna; una melodía clara indica intuición activa y lejana sugiere deseos o nostalgias pendientes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.