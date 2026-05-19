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Este martes, 19 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6855 - La Música

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

 1°6855 11°0044
 4153  12°0484
 3°2450 13°7999 
 7093  14°2593 
 5655  15°1492 
 6°1716  16°8525
 6836  17°1566 
 2940  18°7183 
 9050  19°7348 
 10°8553 20°9391 

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional: armonía y calma si suena suave, tensión o desorden si es caótica.

También habla de creatividad y guía interna; una melodía clara indica intuición activa y lejana sugiere deseos o nostalgias pendientes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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