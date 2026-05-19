En esta noticia ¿Qué significa soñar con el payaso?

Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1475 - El Payaso

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

1° 1475 11° 6208 2° 0974 12° 0993 3° 6435 13° 9083 4° 0634 14° 6210 5° 7332 15° 6569 6° 4074 16° 0084 7° 8886 17° 2934 8° 2034 18° 6555 9° 5755 19° 5480 10° 2285 20° 6331

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.

También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.