La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 19 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0613 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

1° 0613 11° 0762 2° 9215 12° 5905 3° 8745 13° 3740 4° 1474 14° 8944 5° 4483 15° 8508 6° 4059 16° 5211 7° 0961 17° 6505 8° 5058 18° 2260 9° 2119 19° 0055 10° 5798 20° 7000

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele reflejar miedo a la mala suerte, bloqueos y pérdida de control.

También sugiere cuestionar supersticiones, cambiar la actitud y tomar decisiones más conscientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.