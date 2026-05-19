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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 19 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0613 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

 1°0613 11°0762
 9215  12°5905
 3°8745 13°3740 
 1474  14°8944 
 4483  15°8508 
 6°4059  16°5211
 0961  17°6505 
 5058  18°2260 
 2119  19°0055 
 10°5798 20°7000 

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele reflejar miedo a la mala suerte, bloqueos y pérdida de control.

También sugiere cuestionar supersticiones, cambiar la actitud y tomar decisiones más conscientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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