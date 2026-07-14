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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 14 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5822 - Loco
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio
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|5378
|20°
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¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con un loco refleja caos interno o miedo a perder el control. A veces indica estrés acumulado o impulsos reprimidos.
También puede invitar a ser más espontáneo y romper rutinas rígidas. El contexto y tus emociones dan la clave.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.