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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 14 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5822 - Loco

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

 1°5822 11°7031
 4297  12°0457
 3°5233 13°3354 
 6951  14°0023 
 1381  15°9176 
 6°9154  16°6198
 4781  17°3759 
 4835  18°6533 
 3727  19°3420 
 10°5378 20°5116 

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco refleja caos interno o miedo a perder el control. A veces indica estrés acumulado o impulsos reprimidos.

También puede invitar a ser más espontáneo y romper rutinas rígidas. El contexto y tus emociones dan la clave.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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