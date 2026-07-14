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Este martes, 14 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este martes, 14 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3026 - La Misa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 14 de julio

 1°3026 11°9626
 7469  12°1513
 3°5508 13°6172 
 4276  14°5163 
 4808  15°4575 
 6°9806  16°3086
 8571  17°8966 
 8132  18°2978 
 5310  19°5929 
 10°4912 20°4369 

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¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa refleja búsqueda de paz, guía espiritual y reconciliación con tus valores. También indica deseo de comunidad o de perdón.

Si la experiencia es serena, sugiere armonía y esperanza. Si hay tensión o distancia, apunta a culpas pendientes o a reordenar prioridades.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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