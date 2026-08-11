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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 10 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7923 - Cocinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

 1°7923 11°2129
 4551  12°4743
 3°8076 13°7186 
 8617  14°8922 
 0741  15°4065 
 6°0623  16°8728
 8714  17°3279 
 0428  18°9945 
 5888  19°6067 
 10°7200 20°1829 

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Soñar con un Cocinero simboliza creatividad práctica y la capacidad de nutrir proyectos o relaciones, transformando ideas en resultados.

También advierte sobre carga y control excesivos: querer complacer a todos y descuidarte, invitándote a equilibrar responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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