Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 10 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7923 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

1° 7923 11° 2129 2° 4551 12° 4743 3° 8076 13° 7186 4° 8617 14° 8922 5° 0741 15° 4065 6° 0623 16° 8728 7° 8714 17° 3279 8° 0428 18° 9945 9° 5888 19° 6067 10° 7200 20° 1829

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un Cocinero simboliza creatividad práctica y la capacidad de nutrir proyectos o relaciones, transformando ideas en resultados.

También advierte sobre carga y control excesivos: querer complacer a todos y descuidarte, invitándote a equilibrar responsabilidades.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.