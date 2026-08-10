En esta noticia ¿Qué significa soñar con cristo?

Este lunes, 10 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4233 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

1° 4233 11° 3455 2° 8215 12° 5307 3° 2918 13° 0281 4° 5443 14° 4966 5° 0390 15° 3352 6° 8269 16° 1011 7° 0779 17° 6753 8° 3774 18° 2421 9° 2177 19° 5090 10° 9787 20° 2442

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele reflejar esperanza, guía espiritual y consuelo ante desafíos.

También puede indicar necesidad de perdón, renovación de fe o un llamado a la compasión.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.