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Este lunes, 10 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4233 - Cristo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

 1°4233 11°3455
 8215  12°5307
 3°2918 13°0281 
 5443  14°4966 
 0390  15°3352 
 6°8269  16°1011
 0779  17°6753 
 3774  18°2421 
 2177  19°5090 
 10°9787 20°2442 

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¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele reflejar esperanza, guía espiritual y consuelo ante desafíos.

También puede indicar necesidad de perdón, renovación de fe o un llamado a la compasión.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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