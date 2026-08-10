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Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7234 - La Cabeza

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

 1°7234 11°3297
 5737  12°3924
 3°3514 13°8710 
 0071  14°5496 
 0060  15°6364 
 6°7786  16°2065
 4714  17°0756 
 4458  18°6211 
 2453  19°8172 
 10°9968 20°6143 

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, las decisiones y la claridad. Señala necesidad de ordenar ideas o recuperar control.

Si la cabeza duele o está herida, sugiere estrés y dudas; si se ve fuerte y serena, indica confianza, enfoque y buena dirección.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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