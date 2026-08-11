Este lunes, 10 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4973 - Hospital

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto

1° 4973 11° 9804 2° 9171 12° 8645 3° 4123 13° 3808 4° 3809 14° 5063 5° 0624 15° 3293 6° 9184 16° 5457 7° 6341 17° 0474 8° 7955 18° 9147 9° 2774 19° 0557 10° 5354 20° 2777

¿Qué significa soñar con Hospital?

Soñar con El Hospital suele señalar una necesidad de sanación y cuidado, tanto físico como emocional. Indica búsqueda de apoyo, recuperación o resolución de preocupaciones internas.

También puede reflejar ansiedad por la salud y miedo a la vulnerabilidad, o avisar de cambios que requieren atención. Si el hospital se percibe ordenado y luminoso, sugiere mejoría; si es caótico u oscuro, advierte estrés.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.