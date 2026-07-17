En esta noticia

Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6363 - Casamiento

Te puede interesar

Es Confirmado | Argentina impide el ingreso al país por 5 años a los que quieran entrar con este pasaporte

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

 1°6363 11°1941
 3173  12°3056
 3°7958 13°8058 
 7624  14°0650 
 4009  15°5254 
 6°1441  16°5233
 9981  17°2367 
 7984  18°2933 
 6159  19°3240 
 10°2170 20°9302 

Te puede interesar

Edificarán una línea de subte que unirá los barrios más significativos de la Ciudad y es la obra más anticipada

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y cambios importantes en tu vida.

También puede reflejar presión, miedo a perder libertad o dudas ante decisiones. Tus emociones en el sueño dan la clave.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Mezclar detergente con bicarbonato y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan hacer