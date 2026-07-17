Durante este jueves, 16 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6363 - Casamiento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

1° 6363 11° 1941 2° 3173 12° 3056 3° 7958 13° 8058 4° 7624 14° 0650 5° 4009 15° 5254 6° 1441 16° 5233 7° 9981 17° 2367 8° 7984 18° 2933 9° 6159 19° 3240 10° 2170 20° 9302

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y cambios importantes en tu vida.

También puede reflejar presión, miedo a perder libertad o dudas ante decisiones. Tus emociones en el sueño dan la clave.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.