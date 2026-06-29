La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 29 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 29 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8274 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 29 de junio

1° 8274 11° 7769 2° 5868 12° 9416 3° 7474 13° 9521 4° 8319 14° 6301 5° 2722 15° 4356 6° 4869 16° 5121 7° 0215 17° 1641 8° 2330 18° 5424 9° 5451 19° 9142 10° 0040 20° 7741

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra suele reflejar tus percepciones sobre lo desconocido, la diversidad o la identidad; no habla de personas reales ni de su raza.

El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño. Observa qué ocurrió y cómo te sentiste para interpretarlo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.