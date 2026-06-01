Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2766 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

1° 2766 11° 5374 2° 9123 12° 6827 3° 1125 13° 5016 4° 8705 14° 1219 5° 6409 15° 6700 6° 0230 16° 2948 7° 5532 17° 0814 8° 6258 18° 9207 9° 5557 19° 5813 10° 9671 20° 3897

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices suele simbolizar transformación silenciosa, humildad y procesos internos de limpieza y renovación emocional.

Si aparecen en tierra fértil, auguran crecimiento; si invaden tu espacio o cuerpo, señalan incomodidad y asuntos pendientes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.