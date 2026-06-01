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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2766 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

 1°2766 11°5374
 9123  12°6827
 3°1125 13°5016 
 8705  14°1219 
 6409  15°6700 
 6°0230  16°2948
 5532  17°0814 
 6258  18°9207 
 5557  19°5813 
 10°9671 20°3897 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices suele simbolizar transformación silenciosa, humildad y procesos internos de limpieza y renovación emocional.

Si aparecen en tierra fértil, auguran crecimiento; si invaden tu espacio o cuerpo, señalan incomodidad y asuntos pendientes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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