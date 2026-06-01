Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2766 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio
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¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices suele simbolizar transformación silenciosa, humildad y procesos internos de limpieza y renovación emocional.
Si aparecen en tierra fértil, auguran crecimiento; si invaden tu espacio o cuerpo, señalan incomodidad y asuntos pendientes.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.