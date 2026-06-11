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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 11 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2302 - Niño

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

 1°2302 11°6160
 5451  12°3680
 3°8451 13°2593 
 2979  14°8599 
 3220  15°0992 
 6°7460  16°0345
 6945  17°5586 
 7044  18°7966 
 3518  19°5821 
 10°5226 20°8757 

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Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y potencial por desarrollar.

También puede señalar vulnerabilidad, necesidad de cuidado o reconectar con tu niño interior.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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