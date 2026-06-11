La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 11 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2302 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

1° 2302 11° 6160 2° 5451 12° 3680 3° 8451 13° 2593 4° 2979 14° 8599 5° 3220 15° 0992 6° 7460 16° 0345 7° 6945 17° 5586 8° 7044 18° 7966 9° 3518 19° 5821 10° 5226 20° 8757

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y potencial por desarrollar.

También puede señalar vulnerabilidad, necesidad de cuidado o reconectar con tu niño interior.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.