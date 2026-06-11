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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4938 - Piedras

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

 1°4938 11°5015
 5530  12°7612
 3°2748 13°7189 
 2906  14°6975 
 9030  15°5728 
 6°0309  16°2613
 2091  17°4637 
 3817  18°2824 
 1640  19°2769 
 10°4319 20°1466 

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Si bloquean el camino, avisan de obstáculos o rigidez. Si las recoges o construyes, habla de bases sólidas y paciencia.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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