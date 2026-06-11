En esta noticia ¿Qué significa soñar con piedras?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4938 - Piedras

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

1° 4938 11° 5015 2° 5530 12° 7612 3° 2748 13° 7189 4° 2906 14° 6975 5° 9030 15° 5728 6° 0309 16° 2613 7° 2091 17° 4637 8° 3817 18° 2824 9° 1640 19° 2769 10° 4319 20° 1466

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras refleja fuerza interior y resistencia. Muestra firmeza ante retos, aunque puedas sentirte cargado.

Si bloquean el camino, avisan de obstáculos o rigidez. Si las recoges o construyes, habla de bases sólidas y paciencia.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.