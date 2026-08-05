Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2082 - La Pelea
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto
|1°
|2082
|11°
|4913
|2°
|5684
|12°
|0815
|3°
|7581
|13°
|0282
|4°
|5967
|14°
|0384
|5°
|1095
|15°
|2368
|6°
|3593
|16°
|2134
|7°
|9829
|17°
|2076
|8°
|9268
|18°
|3940
|9°
|4322
|19°
|2666
|10°
|5871
|20°
|7882
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones no resueltas. Indica estrés, frustración o necesidad de expresar límites.
También puede señalar deseo de defenderte o miedo al enfrentamiento. Es una invitación a canalizar la energía y dialogar antes de actuar.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.