Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2082 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

1° 2082 11° 4913 2° 5684 12° 0815 3° 7581 13° 0282 4° 5967 14° 0384 5° 1095 15° 2368 6° 3593 16° 2134 7° 9829 17° 2076 8° 9268 18° 3940 9° 4322 19° 2666 10° 5871 20° 7882

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones no resueltas. Indica estrés, frustración o necesidad de expresar límites.

También puede señalar deseo de defenderte o miedo al enfrentamiento. Es una invitación a canalizar la energía y dialogar antes de actuar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.