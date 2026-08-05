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Este martes, 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2082 - La Pelea

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

 1°2082 11°4913
 5684  12°0815
 3°7581 13°0282 
 5967  14°0384 
 1095  15°2368 
 6°3593  16°2134
 9829  17°2076 
 9268  18°3940 
 4322  19°2666 
 10°5871 20°7882 

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones no resueltas. Indica estrés, frustración o necesidad de expresar límites.

También puede señalar deseo de defenderte o miedo al enfrentamiento. Es una invitación a canalizar la energía y dialogar antes de actuar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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