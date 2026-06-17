La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 16 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6114 - Borracho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

1° 6114 11° 7966 2° 5912 12° 4150 3° 8413 13° 6686 4° 4652 14° 5404 5° 5333 15° 0104 6° 6160 16° 4244 7° 8255 17° 0461 8° 8582 18° 4026 9° 5803 19° 6964 10° 9220 20° 6037

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho señala descontrol emocional y juicio nublado.

También advierte excesos en tu vida y la urgencia de poner límites.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.