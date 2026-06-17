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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 16 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6114 - Borracho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

 1°6114 11°7966
 5912  12°4150
 3°8413 13°6686 
 4652  14°5404 
 5333  15°0104 
 6°6160  16°4244
 8255  17°0461 
 8582  18°4026 
 5803  19°6964 
 10°9220 20°6037 

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Soñar con un borracho señala descontrol emocional y juicio nublado.

También advierte excesos en tu vida y la urgencia de poner límites.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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