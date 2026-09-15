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Este martes, 15 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 15 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6842 - Zapatillas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 15 de septiembre

 1°6842 11°3450
 1783  12°3870
 3°8124 13°9266 
 9636  14°4370 
 9997  15°8946 
 6°4062  16°0199
 9322  17°2601 
 4436  18°4691 
 1541  19°8937 
 10°3988 20°4514 

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele reflejar tu manera de avanzar: preparación, comodidad y deseo de moverte. Si están nuevas, indica energía y metas claras; si están gastadas o rotas, cansancio u obstáculos.

El color y la acción importan: correr con ellas sugiere impulso y cambio. Perderlas apunta a inseguridad o a replantear tu rumbo.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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