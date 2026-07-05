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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este sábado, 4 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7539 - Lluvia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio

 1°7539 11°0557
 3955  12°3474
 3°8348 13°8905 
 8916  14°3262 
 5091  15°8047 
 6°3240  16°7268
 4449  17°0542 
 5763  18°2715 
 6301  19°5216 
 10°0611 20°3072 

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¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y un inicio renovado.

Si es suave, sugiere calma y fertilidad; si es torrencial, señala preocupaciones o necesidad de desahogo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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