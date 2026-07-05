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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.
En este sábado, 4 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7539 - Lluvia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio
|1°
|7539
|11°
|0557
|2°
|3955
|12°
|3474
|3°
|8348
|13°
|8905
|4°
|8916
|14°
|3262
|5°
|5091
|15°
|8047
|6°
|3240
|16°
|7268
|7°
|4449
|17°
|0542
|8°
|5763
|18°
|2715
|9°
|6301
|19°
|5216
|10°
|0611
|20°
|3072
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y un inicio renovado.
Si es suave, sugiere calma y fertilidad; si es torrencial, señala preocupaciones o necesidad de desahogo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.