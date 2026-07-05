En esta noticia ¿Qué significa soñar con lluvia?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este sábado, 4 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7539 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio

1° 7539 11° 0557 2° 3955 12° 3474 3° 8348 13° 8905 4° 8916 14° 3262 5° 5091 15° 8047 6° 3240 16° 7268 7° 4449 17° 0542 8° 5763 18° 2715 9° 6301 19° 5216 10° 0611 20° 3072

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y un inicio renovado.

Si es suave, sugiere calma y fertilidad; si es torrencial, señala preocupaciones o necesidad de desahogo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.