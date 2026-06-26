En esta noticia Propuesta

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció a su compañero de fórmula en el marco de la oficialización de la lista con la competirá por su reelección en los comicios que se celebrarán el próximo 9 de septiembre.

Pino comunicó que el Ingeniero Agrónomo Carlos Odriozola lo acompañará como candidato a Vicepresidente por la lista Presencia Federal, que incluye a candidatos para los cargos de la Comisión Directiva que cubren la representación de los 14 distritos del país y que cuenta con el aval de más de 800 socios.

Odriozola, con reconocida trayectoria y amplia experiencia como productor agropecuario, es actualmente Director de la SRA, donde además es Coordinador de la Comisión de Carnes.

“Siempre decimos que quienes formamos este grupo de trabajo en la Sociedad Rural Argentina somos un verdadero equipo. Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que a partir de septiembre será el Vicepresidente que la SRA necesita y merece tener”, afirmó Pino.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino.

“Es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”, indicó por su parte Odriozola.

“Argentina y el mundo plantean a nuestros productores una agenda desafiante. Esto requiere no solo escucharlos, sino también darle respuestas y herramientas. Este equipo de profesionales que encabezamos con Nicolás tiene la convicción y la experiencia para lograrlo”, agregó.

Propuesta

Pino y Odriozola presentan su candidatura para conducir la SRA para el período 2026-2028, basados en una propuesta que incluye continuar el reclamo para llegar al hito de retenciones cero, seguir abriendo a la institución a un diálogo con todos los actores económicos, políticos e institucionales, promover acuerdos internacionales para incrementar las exportaciones, estar cerca del productor y continuar con la federalización de la Sociedad Rural Argentina.

En ese sentido, resaltan desde la lista que durante la actual gestión se llevó las reuniones de la Comisión Directiva a todo el país, se estableció el voto electrónico para elegir autoridades, se sanearon las finanzas de la institución y se concretó la mudanza de la sede de Florida a Palermo, entre otros hitos.

Al respecto, otros de los ejes propuestos pasan por seguir modernizando la SRA, con orden financiero, reglas claras y terminar de modernizar los sistemas informáticos, promoviendo una producción agroganadera más innovadora y sustentable.