El economista jefe de Citibank, Ricardo Dessy, analizó el impacto que tiene la guerra en Medio Oriente sobre el escenario financiero argentino.

Dessy explicó que la duración del conflicto bélico resulta clave para la dinámica del petróleo y de las tasas de interés globales y planteó dos escenarios posibles para la Argentina.

En una entrevista con Ahora Play, el analista sostuvo que si el conflicto se resuelve pronto, el precio del petróleo debería normalizarse. “Deberían ir convergiendo a volver a un precio de u$s 80”, explicó sobre el Brent.

En cambio, si la guerra se prolonga, los bancos centrales podrían interpretar la suba de precios como un fenómeno estructural y subir la tasa de interés para enfriar la inflación.

Cómo impactaría una suba de tasas de la FED en Argentina

La suba de tasas tendría consecuencias directas sobre los países emergentes, incluida la Argentina. “Prende la aspiradora: absorbe dólares del resto del mundo”, graficó el economista de Citibank.

El especialista explicó que una suba de tasas en Estados Unidos “termina en menos dólares” disponibles para financiamiento y en “precio de commodity más bajo”.

Para describir la imprevisibilidad del contexto, Dessy comparó la situación argentina con “aterrizar un helicóptero con viento”, dificultad que se triplica por la inestabilidad mundial.

“Si el mundo además está impredecible, es aterrizar un helicóptero en un barco que se mueve”, agregó el economista sobre el escenario internacional actual.

El Citibank deberá reembolsar a no clientes por una demanda colectiva. Fuente: iStock.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

Consultado sobre si el repliegue del conflicto con Irán despeja las dudas financieras, Dessy fue cauto y advirtió que “el problema es mucho más serio” que ese conflicto puntual.

El economista señaló que el mundo desarrollado ingresó en una etapa de mayor incertidumbre estructural. Y mencionó la guerra en Europa, la batalla de aranceles y el conflicto en Medio Oriente como hitos sucesivos.

Esa incertidumbre golpea directamente a la inversión, según explicó. “Lo que estás generando es un desaliento de esa inversión”, advirtió sobre el efecto de un contexto global más volátil.

Dessy también vinculó el endeudamiento de los países desarrollados con la dinámica futura de tasas. Para eso, citó los casos de Japón, Estados Unidos e Italia como las economías más endeudadas del mundo.

Según el economista, el envejecimiento poblacional de esos países agrava el panorama fiscal. “Vas a tener que terminar subiendo la tasa de interés”, proyectó sobre el financiamiento global a futuro.

En ese contexto, Dessy recomendó que la Argentina priorice la acumulación de reservas. “Este es el momento de empezar a acumular reservas”, afirmó de forma directa.

Qué debería hacer Argentina, según Ricardo Dessy

Respecto al financiamiento actual del Tesoro, Dessy planteó que el Gobierno debería salir a buscar deuda gradualmente. Esto permitiría, según explicó, “ir marcando una curva” de tasas a distintos plazos.

El especialista diferenció la situación actual de la registrada durante el gobierno de Mauricio Macri. La principal diferencia, remarcó, es “el déficit fiscal” que existía en ese momento.

“Tomabas deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente en pesos”, recordó Dessy sobre el esquema previo, al que calificó como insostenible en el tiempo.

Por último, sobre el crecimiento económico, el ejecutivo de Citibank proyectó una expansión del 3% para este año y aclaró que ese crecimiento estará impulsado principalmente por sectores exportadores.

“No tanto empujada por el factor del consumo”, precisó Dessy sobre las fuentes de ese crecimiento esperado para la economía argentina en 2026.