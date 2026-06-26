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Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3625 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

 1°3625 11°2257
 7051  12°4357
 3°4520 13°9674 
 7967  14°6610 
 2592  15°3637 
 6°3401  16°4994
 0004  17°9579 
 9680  18°7060 
 4495  19°3291 
 10°3671 20°4339 

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina simboliza protección del hogar, instinto de cuidado y valoración de lo simple.

También sugiere cautela o timidez ante decisiones, invitándote a actuar con prudencia sin paralizarte.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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