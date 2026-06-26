Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este jueves, 25 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3625 - Gallina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio
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|6610
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|3637
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|3401
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|0004
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|9579
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|9680
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|7060
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|3671
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¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con Gallina simboliza protección del hogar, instinto de cuidado y valoración de lo simple.
También sugiere cautela o timidez ante decisiones, invitándote a actuar con prudencia sin paralizarte.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.