Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3625 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

1° 3625 11° 2257 2° 7051 12° 4357 3° 4520 13° 9674 4° 7967 14° 6610 5° 2592 15° 3637 6° 3401 16° 4994 7° 0004 17° 9579 8° 9680 18° 7060 9° 4495 19° 3291 10° 3671 20° 4339

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina simboliza protección del hogar, instinto de cuidado y valoración de lo simple.

También sugiere cautela o timidez ante decisiones, invitándote a actuar con prudencia sin paralizarte.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.