En esta noticia ¿Qué significa soñar con gente negra?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 25 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9574 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

1° 9574 11° 7763 2° 5636 12° 9249 3° 6645 13° 3280 4° 3518 14° 1650 5° 4317 15° 3120 6° 1145 16° 4683 7° 5992 17° 2751 8° 1445 18° 4979 9° 7251 19° 1270 10° 6476 20° 7720

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede reflejar tu relación con la diversidad, la pertenencia y cómo procesas la diferencia en tu vida. La clave está en las emociones del sueño y en tu contexto personal.

Si sentiste calma, puede aludir a apertura e integración; si hubo inquietud, quizá señala miedos aprendidos o temas pendientes. El sueño habla más de tus percepciones que de las personas retratadas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.