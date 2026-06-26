En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 25 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9574 - Gente Negra

Te puede interesar

Brasil avanza con el tren bala Río–San Pablo: conectará ambas ciudades en menos de dos horas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

 1°9574 11°7763
 5636  12°9249
 3°6645 13°3280 
 3518  14°1650 
 4317  15°3120 
 6°1145  16°4683
 5992  17°2751 
 1445  18°4979 
 7251  19°1270 
 10°6476 20°7720 

Te puede interesar

China proyecta el Bohai Strait Tunnel: un tren submarino que conectará Liaodong y Shandong en 40 minutos

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede reflejar tu relación con la diversidad, la pertenencia y cómo procesas la diferencia en tu vida. La clave está en las emociones del sueño y en tu contexto personal.

Si sentiste calma, puede aludir a apertura e integración; si hubo inquietud, quizá señala miedos aprendidos o temas pendientes. El sueño habla más de tus percepciones que de las personas retratadas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Túnel de Agua Negra: la obra clave que busca conectar Argentina y Chile bajo la Cordillera de los Andes