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Este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3820 - La Fiesta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

 1°3820 11°4636
 9989  12°3189
 3°8780 13°1355 
 7645  14°5375 
 7946  15°7206 
 6°0468  16°2476
 7764  17°7364 
 6856  18°7815 
 6486  19°9733 
 10°5504 20°8631 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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