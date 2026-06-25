En esta noticia ¿Qué significa soñar con la fiesta?

Este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3820 - La Fiesta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

1° 3820 11° 4636 2° 9989 12° 3189 3° 8780 13° 1355 4° 7645 14° 5375 5° 7946 15° 7206 6° 0468 16° 2476 7° 7764 17° 7364 8° 6856 18° 7815 9° 6486 19° 9733 10° 5504 20° 8631

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta simboliza alegría, conexión social y ganas de celebrar. Sugiere liberar tensiones y disfrutar el presente.

Si te sientes incómodo o abrumado, alerta de excesos o presión social. Los detalles (música, invitados y tu rol) dan el verdadero significado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.