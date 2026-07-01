Argentina ha alcanzado un hito sin precedentes en el ecosistema y la naturaleza de Sudamérica al conseguir la reintroducción de un mamífero extinto localmente, un acontecimiento que reaviva las esperanzas para una de las especies más amenazadas del país y de la región.

Este logro se erige como el broche de oro de un esfuerzo de conservación de más de 8 años dedicado a la recuperación de este icónico carnívoro acuático en la zona de los humedales de Corrientes, en Argentina.

La familia de nutria gigante fue liberada en el Gran Parque Iberá, situado en los Esteros del Iberá, el tercer mayor humedal del mundo, en el corazón de la provincia mesopotámica de Corrientes.

“ Es la primera vez que se pretende reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema del que se había extinguido completamente . Esto posiciona a Argentina como un referente global en restauración ecológica”, afirmó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

El impresionante descubrimiento

La familia liberada incluye a Nima, donada por el Zoológico de Madrid, su pareja Coco, proveniente del Zoológico de Givskud (Dinamarca) y sus dos crías nacidas en noviembre de 2024 en el mismo Iberá.

Estos cuatro ejemplares forman parte del Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Cabe señalar que los últimos grupos familiares de nutria gigante en el país fueron observados en 1986, hace casi cuatro décadas.

El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno de la Provincia de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Budapest (Hungría), Halle (Alemania), Eskilstuna (Suecia), Doué La Fontaine (Francia) y Los Ángeles (Estados Unidos), entre otros.

Fotos: Rewilding Argentina Matias Rebak

Vuelve el mayor mamífero acuático de Sudamérica

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla, ariraí o lobo grande de río, representa uno de los mamíferos más imponentes del sistema acuático sudamericano.

Los ejemplares pueden alcanzar longitudes de 1,8 metros , de los cuales casi un metro se corresponde a su característica cola aplanada, con un peso aproximado de 33 kilos.

Se trata de un animal diurno, extremadamente sociable, que vive en grupos familiares conformados por una pareja monógama y sus crías.

Con más de 756.000 hectáreas de humedal en una de las cuencas hidrográficas más grandes e importantes de Sudamérica, el Gran Parque Iberá ofrece condiciones óptimas para reintroducir esta especie. Se trata de una gran superficie protegida, con abundancia de presas y ausencia de amenazas como la caza o la contaminación.

La especie está clasificada como en peligro de extinción a nivel mundial y enfrenta una disminución sostenida en toda Sudamérica.

“La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables”, afirmó Di Martino.

La reintroducción de la nutria gigante en Argentina: un desafío único a nivel mundial

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales.

En 2019 llegaron al Iberá los primeros ejemplares desde zoológicos europeos. Entre ellos, Nima y Coco formaron una pareja que en noviembre de 2024 tuvo dos crías: Pirú y Kyra.

La planificación del programa de reintroducción de la nutria gigante comenzó en 2017, aunque su origen conceptual se remonta a 2006.

El desafío era inédito: la especie no contaba con ejemplares silvestres ni en cautiverio en Argentina y nunca se había intentado una reintroducción de estas características en ningún otro país.

Este sofisticado proceso incluyó la búsqueda de parejas reproductoras para formar las unidades familiares que viven y pescan juntas en la naturaleza, el desarrollo de protocolos sanitarios y de técnicas de transporte adaptadas a la especie.

También implicó el diseño de recintos de cuarentena y corrales de presuelta, el manejo en semi-cautiverio y la alimentación con peces vivos para el aprendizaje de pesca.

El 30 de junio de 2025, las cuatro nutrias fueron liberadas en la Laguna Paraná, en el corazón del Gran Parque Iberá.

Sistema de seguimiento y adaptación post-liberación

Para garantizar el éxito de esta liberación, el proceso incluyó un sistema integral de seguimiento y control. Se desarrolló un arnés de monitoreo post-liberación que fue diseñado específicamente para las características de esta especie, permitiendo rastrear sus movimientos y comportamiento en libertad.

El equipo técnico también implementó estudios de ADN ambiental para seguir la adaptación de los ejemplares liberados en su nuevo hábitat. Este seguimiento científico es fundamental para evaluar la efectividad de la reintroducción y realizar ajustes si fuera necesario.

Desde su llegada en enero de 2023, Nima coexistió con Coco en un recinto de presuelta del Parque Nacional Iberá. Durante más de dos años, desarrollaron comportamientos naturales como la pesca, territorialidad y cuidado parental, lo que los capacitó para su suelta definitiva.

“Nima tenía un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo cual para el proyecto de reintroducción hacía de ella una candidata perfecta”, explicó Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid. El proceso de aclimatación y entrenamiento resultó clave para asegurar que la familia pudiera sobrevivir de manera autónoma.

Incremento de biodiversidad: la nutria gigante regresa a Argentina

Argentina se posiciona como un líder en el ámbito de la conservación con la reciente reintroducción de la nutria gigante , un logro que va más allá de las fronteras, inspirando proyectos similares en diversas naciones.

Este esfuerzo no solo marca un avance significativo para la biodiversidad de la región, sino que también involucra la participación activa de grupos de conservación internacionales, reforzando el compromiso global con el medio ambiente.

El impacto que tiene la llegada de la especie

Las autoridades locales ven este acontecimiento como un rally para la biodiversidad en Sudamérica y destacan la importancia de continuar con programas de preservación que aseguren la estabilidad de los ecosistemas.

Con la liberación de Nima, Coco y sus crías, se espera que la nutria gigante contribuya a la salud de los humedales y su éxito representa un ejemplo a seguir en la lucha contra la extinción.