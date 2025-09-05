Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: las cifras ganadores del jueves 4 de septiembre
Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este jueves.
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7662 - Inundación
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre
|1°
|7662
|11°
|0955
|2°
|4780
|12°
|1455
|3°
|1721
|13°
|9983
|4°
|1270
|14°
|3039
|5°
|2474
|15°
|1783
|6°
|9951
|16°
|0722
|7°
|1386
|17°
|8935
|8°
|7910
|18°
|3814
|9°
|2783
|19°
|1527
|10°
|1219
|20°
|6687
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.
Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos para encontrar la paz.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.
