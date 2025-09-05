Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: las cifras ganadores del jueves 4 de septiembre

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 7662 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

1° 7662 11° 0955 2° 4780 12° 1455 3° 1721 13° 9983 4° 1270 14° 3039 5° 2474 15° 1783 6° 9951 16° 0722 7° 1386 17° 8935 8° 7910 18° 3814 9° 2783 19° 1527 10° 1219 20° 6687

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos para encontrar la paz.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.