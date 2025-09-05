Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: las cifras ganadores del jueves 4 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este jueves.

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7662 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

 1°7662 11°0955
 4780  12°1455
 3°1721 13°9983 
 1270  14°3039 
 2474  15°1783 
 6°9951  16°0722
 1386  17°8935 
 7910  18°3814 
 2783  19°1527 
 10°1219 20°6687 

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o liberación de emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar y resolver conflictos internos para encontrar la paz.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

