Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9740 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

1° 9740 11° 4713 2° 5049 12° 3703 3° 9105 13° 8882 4° 4820 14° 8322 5° 6323 15° 0316 6° 6695 16° 1627 7° 0361 17° 6042 8° 7600 18° 1480 9° 8617 19° 9237 10° 6643 20° 0742

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas o de sanar heridas emocionales a través de la fe y la reflexión.



Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a evaluar nuestras acciones y creencias, así como a buscar la paz interior y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás.