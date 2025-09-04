Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9740 (El Cura).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre
|1°
|9740
|11°
|4713
|2°
|5049
|12°
|3703
|3°
|9105
|13°
|8882
|4°
|4820
|14°
|8322
|5°
|6323
|15°
|0316
|6°
|6695
|16°
|1627
|7°
|0361
|17°
|6042
|8°
|7600
|18°
|1480
|9°
|8617
|19°
|9237
|10°
|6643
|20°
|0742
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas o de sanar heridas emocionales a través de la fe y la reflexión.
Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a evaluar nuestras acciones y creencias, así como a buscar la paz interior y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás.
