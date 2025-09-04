Edición: Argentina
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este jueves 4 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9740 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de septiembre

 9740 11° 4713 
 2°5049 12° 3703 
 3°9105 13° 8882 
 4°4820 14° 8322 
 5°6323 15° 0316 
 6°6695  16° 1627 
 7°0361 17° 6042 
 8°7600 18° 1480 
 9°8617  19° 9237 
 10°6643 20° 0742 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas o de sanar heridas emocionales a través de la fe y la reflexión.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a evaluar nuestras acciones y creencias, así como a buscar la paz interior y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás.

