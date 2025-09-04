Edición: Argentina
Información General
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este jueves.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4988 (El Papa).

 1°4988 11°6822 
 4189  12°6544
 3°8939  13°2928 
 8500  14°1078 
 2231  15°9445 
 6°5196  16°7685
 8111  17°7610 
 9044  18°8998 
 0747  19°2948 
 10°4336 20°0216 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

