Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del jueves 4 de septiembre
Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este jueves.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4988 (El Papa).
|1°
|4988
|11°
|6822
|2°
|4189
|12°
|6544
|3°
|8939
|13°
|2928
|4°
|8500
|14°
|1078
|5°
|2231
|15°
|9445
|6°
|5196
|16°
|7685
|7°
|8111
|17°
|7610
|8°
|9044
|18°
|8998
|9°
|0747
|19°
|2948
|10°
|4336
|20°
|0216
Bicarbonato y manzanilla: la infusión mágica para evitar la acidez y mejorar tu sistema digestivo
Bicarbonato y manzanilla: la infusión mágica para evitar la acidez y mejorar tu sistema digestivo
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios