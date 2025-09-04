Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4988 (El Papa).

1° 4988 11° 6822 2° 4189 12° 6544 3° 8939 13° 2928 4° 8500 14° 1078 5° 2231 15° 9445 6° 5196 16° 7685 7° 8111 17° 7610 8° 9044 18° 8998 9° 0747 19° 2948 10° 4336 20° 0216

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.