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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3980 - La Bocha

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

 1°3980 11°2077
 2788  12°2182
 3°0935 13°7672 
 1641  14°3262 
 7050  15°0105 
 6°7594  16°6583
 8473  17°7618 
 3245  18°8208 
 9467  19°5164 
 10°0315 20°4059 

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.

También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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