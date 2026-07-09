Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 8 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3980 - La Bocha
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio
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|3980
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|2077
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|0935
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|7672
|4°
|1641
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|3262
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|7050
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|0105
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|7594
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|8473
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|7618
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|3245
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|8208
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|9467
|19°
|5164
|10°
|0315
|20°
|4059
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.
También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.