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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 18 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 18 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5661 - Escopeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 18 de mayo

 1°5661 11°1314
 7201  12°6212
 3°0854 13°7459 
 5270  14°7762 
 5277  15°1109 
 6°1456  16°4559
 5833  17°5063 
 8532  18°1541 
 0244  19°0293 
 10°8098 20°1859 

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza alerta y deseo de protegerte; percibes riesgos y buscas control.

Usarla sugiere tensión o impulsividad; verla sin actuar indica cautela y evaluación de conflictos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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