En esta noticia ¿Qué significa soñar con escopeta?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 18 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 18 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5661 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 18 de mayo

1° 5661 11° 1314 2° 7201 12° 6212 3° 0854 13° 7459 4° 5270 14° 7762 5° 5277 15° 1109 6° 1456 16° 4559 7° 5833 17° 5063 8° 8532 18° 1541 9° 0244 19° 0293 10° 8098 20° 1859

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza alerta y deseo de protegerte; percibes riesgos y buscas control.

Usarla sugiere tensión o impulsividad; verla sin actuar indica cautela y evaluación de conflictos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.