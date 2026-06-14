Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8040 (El Cura) y las letras son: E D F X.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

1° 8040 11° 7349 2° 3338 12° 7013 3° 6573 13° 5434 4° 9909 14° 8414 5° 8418 15° 7901 6° 7638 16° 2510 7° 3213 17° 0268 8° 0870 18° 9941 9° 2294 19° 3428 10° 5845 20° 3132

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5744 - La Cárcel.

1° 5744 11° 1370 2° 2205 12° 8166 3° 8460 13° 6722 4° 1064 14° 1128 5° 3529 15° 8183 6° 0069 16° 5258 7° 1028 17° 0085 8° 9064 18° 0175 9° 6911 19° 3911 10° 3541 20° 3262

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar introspección y deseo de consejo para resolver culpas.

En otros casos advierte sobre juicios internos, normas rígidas o presiones morales. El tono del sueño y tu relación con El Cura definen si es apoyo, advertencia o conflicto.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele reflejar sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te frenan. También puede señalar miedo a las consecuencias y necesidad de asumir responsabilidades.

En positivo, indica deseo de cambio y liberación interior, invitándote a revisar hábitos y relaciones que te restringen. A veces anuncia la importancia de poner límites para recuperar autonomía.