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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8040 (El Cura) y las letras son: E D F X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

 1°8040 11°7349 
 3338  12°7013
 3°6573  13°5434 
 9909  14°8414 
 8418  15°7901 
 6°7638  16°2510
 3213  17°0268 
 0870  18°9941 
 2294  19°3428 
 10°5845  20°3132 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5744 - La Cárcel.

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 1°5744 11°1370 
 2205   12°8166
 3°8460  13°6722 
 1064  14°1128 
 3529  15°8183 
 6°0069  16°5258
 1028  17°0085 
 9064  18°0175 
 6911  19°3911 
 10°3541  20°3262 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar introspección y deseo de consejo para resolver culpas.

En otros casos advierte sobre juicios internos, normas rígidas o presiones morales. El tono del sueño y tu relación con El Cura definen si es apoyo, advertencia o conflicto.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele reflejar sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te frenan. También puede señalar miedo a las consecuencias y necesidad de asumir responsabilidades.

En positivo, indica deseo de cambio y liberación interior, invitándote a revisar hábitos y relaciones que te restringen. A veces anuncia la importancia de poner límites para recuperar autonomía.