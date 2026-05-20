Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8111 (Palito) y las letras son: B C S W.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

1° 8111 11° 0854 2° 2222 12° 2476 3° 2422 13° 1048 4° 0739 14° 8274 5° 5008 15° 7664 6° 4831 16° 2810 7° 2882 17° 5990 8° 0904 18° 4979 9° 1672 19° 3106 10° 2243 20° 0225

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 2256 - La Caída.

1° 2256 11° 8435 2° 5489 12° 8948 3° 7055 13° 0132 4° 3489 14° 0978 5° 8834 15° 6233 6° 5774 16° 5259 7° 4470 17° 6257 8° 3238 18° 4475 9° 5734 19° 1209 10° 6923 20° 8926

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez, fragilidad o la necesidad de apoyos básicos en tu vida.

También puede representar creatividad infantil, nuevos comienzos o el deseo de ordenar y estructurar ideas.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o sensación de fracaso. Señala vulnerabilidad ante cambios repentinos o presiones que te superan.

También puede ser un llamado a soltar el perfeccionismo y pedir apoyo, aprendiendo de los tropiezos. Invita a frenar, evaluar riesgos y recuperar equilibrio antes de dar el siguiente paso.