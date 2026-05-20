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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8111 (Palito) y las letras son: B C S W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

 1°8111 11°0854 
 2222  12°2476
 3°2422  13°1048 
 0739  14°8274 
 5008  15°7664 
 6°4831  16°2810
 2882  17°5990 
 0904  18°4979 
 1672  19°3106 
 10°2243  20°0225 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 2256 - La Caída.

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 1°2256 11°8435 
 5489   12°8948
 3°7055  13°0132 
 3489  14°0978 
 8834  15°6233 
 6°5774  16°5259
 4470  17°6257 
 3238  18°4475 
 5734  19°1209 
 10°6923  20°8926 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar sencillez, fragilidad o la necesidad de apoyos básicos en tu vida.

También puede representar creatividad infantil, nuevos comienzos o el deseo de ordenar y estructurar ideas.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o sensación de fracaso. Señala vulnerabilidad ante cambios repentinos o presiones que te superan.

También puede ser un llamado a soltar el perfeccionismo y pedir apoyo, aprendiendo de los tropiezos. Invita a frenar, evaluar riesgos y recuperar equilibrio antes de dar el siguiente paso.