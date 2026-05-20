En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4827 (El Peine) y las letras son: U H P T.

Te puede interesar

Ni piso flotante ni cerámico: el material que está de moda en Europa para modernizar la casa

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

 1°4827 11°8226 
 2991  12°7497
 3°2167  13°8924 
 4639  14°4993 
 4236  15°0770 
 6°5335  16°0871
 4653  17°7527 
 0865  18°5867 
 1406  19°0067 
 10°6695  20°6427 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

Te puede interesar

Construyen un súper aeropuerto sobre el mar que desafiará la naturaleza y promete convertirse en el más grande del mundo
 1°8639 11°0851 
 2703   12°3491
 3°4621  13°1290 
 7322  14°0230 
 5778  15°6965 
 6°5876  16°4229
 9224  17°4365 
 3260  18°1433 
 0687  19°8995 
 10°7177  20°2957 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Colgar las latas de aluminio en el jardín de casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

Es oficial | Por la nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo indique el testamento

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere necesidad de poner orden en tu vida y de cuidar tu imagen y autoestima.

Si El Peine aparece roto o te enreda, indica tensiones, críticas internas o problemas que requieren atención.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación; trae alivio, fertilidad y nuevos comienzos, especialmente si es suave.

Cuando es intensa o tormentosa, puede señalar desbordamiento de emociones, tristeza o preocupaciones y la necesidad de calma antes de actuar.