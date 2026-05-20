Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4827 (El Peine) y las letras son: U H P T.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

1° 4827 11° 8226 2° 2991 12° 7497 3° 2167 13° 8924 4° 4639 14° 4993 5° 4236 15° 0770 6° 5335 16° 0871 7° 4653 17° 7527 8° 0865 18° 5867 9° 1406 19° 0067 10° 6695 20° 6427

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

1° 8639 11° 0851 2° 2703 12° 3491 3° 4621 13° 1290 4° 7322 14° 0230 5° 5778 15° 6965 6° 5876 16° 4229 7° 9224 17° 4365 8° 3260 18° 1433 9° 0687 19° 8995 10° 7177 20° 2957

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere necesidad de poner orden en tu vida y de cuidar tu imagen y autoestima.

Si El Peine aparece roto o te enreda, indica tensiones, críticas internas o problemas que requieren atención.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación; trae alivio, fertilidad y nuevos comienzos, especialmente si es suave.

Cuando es intensa o tormentosa, puede señalar desbordamiento de emociones, tristeza o preocupaciones y la necesidad de calma antes de actuar.