El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2286 (El Humo) y las letras son: C K K Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

1° 2286 11° 5911 2° 9888 12° 6424 3° 4086 13° 9336 4° 1865 14° 6599 5° 3916 15° 0045 6° 8698 16° 3050 7° 1770 17° 3888 8° 6184 18° 0294 9° 1821 19° 5194 10° 7439 20° 3405

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 1651 - Serrucho.

1° 1651 11° 8465 2° 7869 12° 2178 3° 4471 13° 4355 4° 7400 14° 5792 5° 4110 15° 5125 6° 9521 16° 3859 7° 0525 17° 6984 8° 9567 18° 8724 9° 7658 19° 3815 10° 0854 20° 4941

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión, secretos o señales ambiguas; indica que aún no percibes con claridad una situación.

Si El Humo es denso u oscuro, puede alertar de estrés o engaños; si se disipa con facilidad, sugiere alivio, comprensión y cierre de etapas.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar hábitos, vínculos o tareas que ya no sirven. Habla de acción concreta, disciplina y resolver problemas paso a paso.

Si el Serrucho está afilado indica avance y claridad; si está roto o no corta, sugiere trabas y frustración. Usarlo con fuerza puede reflejar tensión o conflictos por una separación necesaria.