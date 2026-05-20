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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 20 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2286 (El Humo) y las letras son: C K K Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 20 de mayo

 1°2286 11°5911 
 9888  12°6424
 3°4086  13°9336 
 1865  14°6599 
 3916  15°0045 
 6°8698  16°3050
 1770  17°3888 
 6184  18°0294 
 1821  19°5194 
 10°7439  20°3405 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 20 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 20 de mayo. A la cabeza salió el número 1651 - Serrucho.

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 1°1651 11°8465 
 7869   12°2178
 3°4471  13°4355 
 7400  14°5792 
 4110  15°5125 
 6°9521  16°3859
 0525  17°6984 
 9567  18°8724 
 7658  19°3815 
 10°0854  20°4941 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión, secretos o señales ambiguas; indica que aún no percibes con claridad una situación.

Si El Humo es denso u oscuro, puede alertar de estrés o engaños; si se disipa con facilidad, sugiere alivio, comprensión y cierre de etapas.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar hábitos, vínculos o tareas que ya no sirven. Habla de acción concreta, disciplina y resolver problemas paso a paso.

Si el Serrucho está afilado indica avance y claridad; si está roto o no corta, sugiere trabas y frustración. Usarlo con fuerza puede reflejar tensión o conflictos por una separación necesaria.