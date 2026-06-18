La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9791 (Excusado) y las letras son: O P Y Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

1° 9791 11° 1795 2° 4208 12° 7466 3° 9066 13° 9312 4° 9497 14° 1775 5° 6280 15° 0454 6° 5205 16° 4460 7° 0319 17° 8287 8° 0382 18° 7838 9° 4664 19° 1216 10° 0381 20° 9870

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 7709 - Arroyo.

1° 7709 11° 8922 2° 2606 12° 6781 3° 6101 13° 5471 4° 3223 14° 1790 5° 9387 15° 4619 6° 4099 16° 5593 7° 0949 17° 1560 8° 7165 18° 0697 9° 7750 19° 0101 10° 7277 20° 5061

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseos de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

También puede reflejar privacidad, límites y vergüenza al expresar lo íntimo. Si el Excusado está sucio o tapado, sugiere bloqueos emocionales o dificultades para soltar.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y la necesidad de calma. Un arroyo claro apunta a paz y claridad; turbio sugiere preocupaciones o bloqueos.

Si lo cruzas, indica superar obstáculos; si lo sigues, habla de búsqueda de rumbo o cambios suaves. Escucharlo correr puede reflejar deseo de descanso y reconexión personal.