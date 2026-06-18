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La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9791 (Excusado) y las letras son: O P Y Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

 1°9791 11°1795 
 4208  12°7466
 3°9066  13°9312 
 9497  14°1775 
 6280  15°0454 
 6°5205  16°4460
 0319  17°8287 
 0382  18°7838 
 4664  19°1216 
 10°0381  20°9870 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 7709 - Arroyo.

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 1°7709 11°8922 
 2606   12°6781
 3°6101  13°5471 
 3223  14°1790 
 9387  15°4619 
 6°4099  16°5593
 0949  17°1560 
 7165  18°0697 
 7750  19°0101 
 10°7277  20°5061 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseos de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

También puede reflejar privacidad, límites y vergüenza al expresar lo íntimo. Si el Excusado está sucio o tapado, sugiere bloqueos emocionales o dificultades para soltar.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y la necesidad de calma. Un arroyo claro apunta a paz y claridad; turbio sugiere preocupaciones o bloqueos.

Si lo cruzas, indica superar obstáculos; si lo sigues, habla de búsqueda de rumbo o cambios suaves. Escucharlo correr puede reflejar deseo de descanso y reconexión personal.