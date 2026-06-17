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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5573 (Hospital) y las letras son: A M Q Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

 1°5573 11°1460 
 8651  12°0757
 3°6372  13°1099 
 4866  14°5946 
 3703  15°0954 
 6°8661  16°4449
 6867  17°4383 
 7348  18°3135 
 5686  19°6854 
 10°2983  20°6158 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 3952 - Madre e hijo.

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 1°3952 11°1007 
 5459   12°0095
 3°3126  13°4743 
 4914  14°8105 
 8356  15°5686 
 6°9960  16°6100
 2271  17°8750 
 0723  18°8255 
 4772  19°5639 
 10°7878  20°7249 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele indicar necesidad de sanación, descanso o apoyo. Reconoces un malestar y buscas ayuda.

También puede simbolizar cambios y revisión de hábitos, invitando a cuidar tu bienestar. Si hay ansiedad en el sueño, sugiere miedo al diagnóstico o a perder el control.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, amor y lazos familiares; refleja necesidad de seguridad emocional o de dar y recibir cuidado.

Según el tono del sueño, puede señalar crecimiento y nuevos comienzos, o bien tensiones y temores sobre responsabilidades y conexión familiar.