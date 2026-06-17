La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5573 (Hospital) y las letras son: A M Q Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

1° 5573 11° 1460 2° 8651 12° 0757 3° 6372 13° 1099 4° 4866 14° 5946 5° 3703 15° 0954 6° 8661 16° 4449 7° 6867 17° 4383 8° 7348 18° 3135 9° 5686 19° 6854 10° 2983 20° 6158

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 3952 - Madre e hijo.

1° 3952 11° 1007 2° 5459 12° 0095 3° 3126 13° 4743 4° 4914 14° 8105 5° 8356 15° 5686 6° 9960 16° 6100 7° 2271 17° 8750 8° 0723 18° 8255 9° 4772 19° 5639 10° 7878 20° 7249

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele indicar necesidad de sanación, descanso o apoyo. Reconoces un malestar y buscas ayuda.

También puede simbolizar cambios y revisión de hábitos, invitando a cuidar tu bienestar. Si hay ansiedad en el sueño, sugiere miedo al diagnóstico o a perder el control.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, amor y lazos familiares; refleja necesidad de seguridad emocional o de dar y recibir cuidado.

Según el tono del sueño, puede señalar crecimiento y nuevos comienzos, o bien tensiones y temores sobre responsabilidades y conexión familiar.